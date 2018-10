Referendumul national: Cine participa la vot, cum se voteaza, la ce intrebare trebuie sa raspunda romanii

În data 6 şi 7 octombrie 2018, între orele 7.00 şi 21.00, are loc Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei , transmite Agerpres.ro.Cetăţenii care participă la referendumul naţional au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?", se precizează pe site-ul www.mai.gov.ro.Numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 2 octombrie 2018 este de 18.951.721, arată ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puţin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.Potrivit unei informări publicate de Ministerul Afacerilor Interne pe site-ul www.mai.gov.ro, cetăţenii vor vota la secţia de votare unde sunt arondaţi, conform listelor electorale permanente. Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi sediile acestora, sunt aduse la cunoştinţa publicului de către primarii localităţilor şi de Autoritatea Electorală Permanentă.Cetăţeanul care, în ziua referendumului naţional, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală, poate să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secţie de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinţei care ţine loc de act de identitate.Totodată, pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate.Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menţionate mai sus.Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienaţilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale, potrivit articolului 4 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, postată pe site-ul Biroului Electoral Central, referendum2018.bec.ro.În ceea ce priveşte accesul participanţilor la referendum în sala de vot, acesta are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate sau adeverinţa care ţine loc de act de identitate.Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară, va înmâna participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "Votat".Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ştampila "Votat" numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ştampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă. Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflaţi în această situaţie sau la cererea organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internaţi, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.Preşedintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei este ministrul Afacerilor Interne.Citeşte şi: Referendum familie. Sute de președinți de secții de votare s-au retras. Câţi au refuzat la Constanţa funcţia. Ce sumă primeşte un preşedinte