Referendumul pentru familia tradiționala, avizat de CCR

Judecătorii Curții Constituționale a României au avizat, luni, organizarea referendumului pentru familie și căsătoria între bărbat și femeie. Știre în curs de actualizare