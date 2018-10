Referendumul pentru familie a infierbantat scena politica - Cum se poziționeaza politicienii cu privire la aceasta inițiativa

PSD are o mare problemă: cu doar un an înainte de alegerile prezidenţiale, cel mai mare partid din ţară nu are o persoană pregătită pentru a-l contracandida pe Klaus Iohannis. Liviu Dragnea ar putea să-şi piardă libertatea în câteva luni, iar Gabriela Firea a căzut în dizgraţie şi a anunţat că nu do ...