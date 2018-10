Referendumul, ziua 1 - s-au deschis sectiile de votare - LIVE

In zilele de 6 si 7 octombrie, in Romania se desfasoara un referendum pentru revizuirea notiunii de familie in Constitutie. Organizarea referendumului costa 163,712 milioane de lei (aprox. 35.000.000 de euro), iar cei care participa vor trebui sa raspunda la intrebarea "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".