Regata Internationala Cupa Dobrogei, la cea de-a VII-a editie

Clubul Nautic Român şi Nautical Club Balchik organizează în perioada 6 - 9 septembrie, la Baza sportivă Techirghiol, cea de-a VII-a ediție a Regatei Internaționale Cupa Dobrogei, competiţie transfrontalieră înscrisă concomitent în calendarele federațiilor de yachting din România şi Bulgaria.Evenimentul sportiv susţinut în baza unor vechi parteneriate de către Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport (DJTS) Constanţa şi Primăria Techirghiol, Primăria Balchik și Statul Major al Forțelor Navale se va desfăşura pe Lacul Techirghiol şi va include două noi discipline de concurs: Windsurfing și Stand up Paddle (SUP). Competiția este deschisă claselor Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Cadet, Windsurfing și SUP, iar sportivii ce vor urca pe podium vor fi recompensaţi cu medalii și diplome oferite de DJTS Constanţa și premii oferite de Decathlon Constanța, Tuborg - SC United Romanian Breweries Bereprod SRL, Techir Cosmetics, Red Bike Service și Element Aqua Studio. Hidratarea și alimentația celor peste 70 de sportivi așteptați la competiție este asigurată de SC Merlins Beverages SRL, Solacium Pharma, Cio Cips și Perutnina România.Pentru că Asociația Clubul Nautic Român se află la ceas aniversar, sărbătorind 110 ani de la fondare, cele trei zile de regate se vor încheia prin degustarea unui tort oferit de renumitul maestru ciocolatier Silvian Miron. Printre sponsorii competiției se numără si: Cramele Frâncu, Green Seas Ltd, Administrația Canalelor Navigabile (ACN) Constanţa, Kokkai Security, Nord Marine, Expertissa, Optim Komfort şi Vasile Delicoti – primarul localității Poarta Albă. Trofeul transmisibil Cupa Dobrogei, va fi adjudecat de clubul care acumulează cele mai multe puncte, la disciplina yachting.Program:6 septembrie 201812:00 - 18:00 – Sosirea delegațiilor și înscrieri7 septembrie 2018 7:00 - 10:00 – Sosirea delegațiilor și înscrieri10:30 – Ședința tehnică cu antrenorii și conducătorii delegațiilor10:50 – Încălzirea sportivilor înainte de a ieși pe apă12: 00 – Primul start posibil 8 septembrie 20188 septembrie8:00 - 11:00 – Înscrierea sportivilor în competiția de Stand up Paddle și acomodarea cu apa9:50 – Încălzirea sportivilor înainte de a ieși pe apă11: 00 – Primul start posibil la rgatele de Yachting și Stand up Paddle16:00 - Festivitate de premiere pentru regata de Stand up Paddle18:00 - Degustare de vin pentru antrenorii și arbitrii participanți19:30 - Foc de tabără pe plaja din dreptul bazei nautice, cu cântece la chitară și berbec la proțap9 septembrie 20189:50 – Încălzirea sportivilor înainte de a ieși pe apă11:00 - Primul start posibil11:10 – Aquagym pentru susținătorii sportivilor16:00 – Festivitatea de premiere*Pe plajă vor fi amplsate terenuri sportive, puse la dispoziția susținătorilor atleților.