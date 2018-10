„Regele asfaltului” de la Golden Blitz, Dan Besciu, a facut afaceri cu un italian din gruparea mafiota ‘Ndragheta, pentru Autostrada Sebeș – Turda

Extrădat din România în Italia pentru o condamnare de peste nouă ani de închisoare dată de autoritățile judiciare din Italia, afaceristul italian Ariganello Pasqualino lasă în urma sa în țara noastră câteva legături de afaceri interesante. Potrivit presei italiene, Pasqualino are legături cu ‘Ndragheta, o celebră grupare mafiotă din Italia, și era căutat de autoritățile The post „Regele asfaltului” de la Golden Blitz, Dan Besciu, a făcut afaceri cu un italian din gruparea mafiotă ‘Ndragheta, pentru Autostrada Sebeș – Turda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.