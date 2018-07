Regele asfaltului lanseaza bomba! Securistul Victor Ponta l-ar fi anuntat va avea grija sa fie arestat

Victor Ponta 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nelu Iordache este unul dintre oamenii de afaceri al carui succes s-a prabusit brusc atunci cand DNA i-a deschis primul dosar penal in 2012, in cadrul planului de eliminare de pe piata economiei romanesti a afaceristilor autohtoni de amploare. Considerat in mass media un personaj controversat, Nelu Iordache nu a facut pana in prezent nicio dezvaluire care sa se constituie intr-o replica in aparare la toate acuzatiile ce i-au fost aduse. Azi, Nelu Iordache s-a decis sa rupa tacerea in conditiile in care societatea romaneasca a inceput sa inteleaga cum a functionat statul paralel si a “facut” cunostinta cu ilegalitatile comise in urma protocoalelor secrete dintre SRI – PICCJ &ndash ...