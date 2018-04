Regele cu 15 sotii, care a decis sa schimbe numele tarii

Regele Mswati III google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regele Mswati III din Swaziland, o tara din sudul Africii, a anuntat ca schimba numele regatului in eSwatini, informeaza BBC News. In regatul african Swaziland, una din ultimele monarhii absolute din lume, domneste regele Mswati al III-lea. Swaziland este membra in Comunitatea Natiunilor si se confrunta cu dificultati economice si politice dupa procesul de democratizare din statele invecinate. Regele Mswati III, care poarta supranumele ”Ngwenyama” - ”Leul” are 15 sotii, un numar relativ mic, pentru ca tatal sau a fost mult mai activ in acest domeniu, avand, de-a lungul domniei 125 de sotii, dupa cum spun biografiile oficiale. Monarhul Mswati III a facut anuntul schimbari ...