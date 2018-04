Regele Hagi da verdictul! Il vrea pe Lupescu, la conducerea FRF: ”Niciodata nu o sa accept acest lucru!”

Gică Hagi îl susține total pe Ionuț Lupescu pentru câștigarea președinției FRF. Cu doar o săptămână înaintea alegerilor de la Federația Română de Fotbal, Gheorghe Hagi spune că doar cu Ionuț Lupescu în fruntea fotbalului românesc, lucrurile se vor schimba.

,,Când vorbim de alegeri, când am în fața mea un fost coleg de nivelul lui Ionuț Lupescu, de valoarea lui, de experiența lui trăită în fotbal, ar fi culmea dacă aș gândi altceva. Îi doresc să câștige! Are o muncă foarte grea de făcut, dar, dacă el a reușit să ne strângă pe noi toți, toate generațiile, să fim împreună în acel moment (n.r. lansarea candidaturii), eu cred că e capabil.,, este de părere cel mai bun jucător din toate timpurile.

Hagi spune că actuala conducere a FRF nu a știut să ajute cluburile. De aici, și nemulțumirile oamenilor din breaslă. ,,Noi, cluburile, formăm jucători, loturile naționale doar selectează. Federația trebuie să ne sprijine din toate punctele de vedere. Noi, cluburile, trebuie să avem sprijin. Deocamdată, avem doar acest parteneriat. Ca noi să furnizăm jucători la federație, atât. Restul, nu văd sprijinul.,, arată cu degetul patronul și antrenorul Viitorului Constanța.

Gheorghe Hagi califică drept rușinos nivelul în care a ajuns fotbalul de la noi și spune că doar alegerea lui Lupescu, în fruntea federației, va aduce schimbarea de care e nevoie. ,,România e obișnuită cu performanțe foarte mari, mai ales cei din generația mea, sau cei care sunt mai mari ca mine, și ceilalți care au crescut cu noi. Eu cred că știu ce înseamnă să faci sport. E un segment social important al societății românești. Dacă vrem să mai avem mândria noastră, orgoliul nostru de a concura cu cei de afară… Eu îl am, ceilalți îl au, și Ionuț îl are. E rușinos unde am ajuns. Nu putem să acceptăm, cel puțin eu, care am fost un lider, căpitan, nu accept niciodată că un spaniol, un italian sau un englez e mai bun ca noi. Niciodată n-o să accept acest lucru.,,, spune fostul mare jucător roman,

Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal au loc pe 18 aprilie.