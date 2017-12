Regele Mihai a devenit pilot de avion in timpul unui zbor de cosmar in care a fost pasager: “Vantul batea in rafale, iar Regelui i s-a facut rau. A trecut in fata, in cabina de comanda a avionului”

mihai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printre meseriile pe care Regele Mihai le-a avut in exil a fost si cea de pilot de incercare al companiei americane Lear, al carei sediu european se afla la Geneva. Regele isi luase licenta de pilot in 1953, in Romania, in urma unei intamplari palpitante “In 1942, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, maresalul Antonescu a insistat sa il ia pe Regele Mihai I cu el pe front. Au luat avionul de la Bucuresti si s-au dus in Crimeea, unde au vizitat mai multe zone ale frontului pentru a vedea care e starea soldatilor, iar apoi, s-au intors spre capitala”, a dezvaluit rfi.ro. “Deodata, avionul a inceput sa se zguduie puternic. De vina era vantul, care batea in rafale, iar Regelui i s-a fac ...