Regina Elisabeta prefera manancarurile simple. Cum arata meniul unei zile?

ShareTweet In aprilie implineste 92 de ani, insa regina Elizabeta a II-a este in continuare activa, chiar saptamana trecuta fiind surprinsa la prezentarea colectiei designerului britanic Richard Quinn carea avut loc la London Fashion Week. Cum reuseste sa se mentina in forma la o varsta inaintata? Are un regim alimentar special? Sunt intrebari pe care poate ni le-am pus cu totii. Bucatarul sef regal a impartasit cateva secrete legate de preferintele culinare ale Majestatii Sale. Se pare ca Elisabeta a II-a primeste o lista cu sugestii de meniu de doua ori pe saptamana si subliniaza preferintele sale. Potrivit bucatarului sef regal, Majestatea Sa prefera un meniu simplu, dar are cateva reguli de la care nu se abate. Isi incepe ziua cu ceai si biscuiti Majestatea sa prefera sa consume inainte de micul dejun un ceai Earl Grey neindulcit alaturi de cativa biscuiti. La micul dejun alege toast si cereale De regula, Majestatea Sa alege fructele si cerealele la micul dejun, insa uneori ii place sa se rasfete cu toast si dulceata. Foarte rar opteaza pentru oua jumari cu somon afumat si trufe. Potrivit bucatarului sef, Majestatea Sa prefera trufele in preajma Craciunului cand le primeste cadou. Un pahar cu gin inainte de pranz Inainte de a lua pranzul, Majestatea Sa serveste un pahar cu gin cu gheata si lamaie. La masa de pranz si cina nu consuma alimente cu amidon Pranzul il consuma la orele 13:00 si alege de obicei peste pe gratar pe pat de spanac sau dovlecei sote. O alta varianta de meniu pe care o consuma frecvent este carnea de pui pe gratar cu o salata. Majestatea Sa evita amidonoasele, asa ca nu ai sa vezi paste, orez si cartofi in meniul sau. Ceai cu chec si sandvisuri Ceaiul de dupa-amiaza il serveste cu miere si un chec cu crema sau un tort cu ciocolata si biscuiti (cum este salamul de biscuiti). Sandvisurile sunt de doua feluri: cu somon afumat si castravete sau cu ou si maioneza. Continuarea Aici ShareTweet