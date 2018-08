Regina Maria a preluat o intreaga rețea de laboratoare

UEFA a anuntat, luni, care sunt cei trei finalisti pentru premiul "Jucatorul Anului" in sezonul precedent.

Mai multe persoane s-au prezentat luni la Parchetul General, pentru a depune plangeri penale in legatura cu interventia jandarmilor in timpul protestului diasporei din Piata Victoriei.

Ionuţ Şindile, şeful interimar al Jandarmeriei Române, s-a prezentat, luni, la Parchetul General, în ancheta privind evenimentele violente de pe 10 august din Piaţa Victoriei. (Super oferte la accesorii gaming)Procurorii militari cer identificarea jandarmilor care şi-au acoperit numerele de identificare de pe căşti cu bandă izolatoare. „Vizita a avut ca scop stabilirea modalitatilor de cooperare […] The post Șeful Jandarmeriei, la Parchet! Anchetă de ultimă oră! Cum s-au ascuns jandarmii la mitingul diasporei appeared first on Cancan.ro.