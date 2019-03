Regizoarea Nadine Labaki este președintele juriului Un Certain Regard de la Cannes

Regizoarea libaneză Nadine Labaki a fost aleasă președintele juriului secțiunii Un Certain Regard a celei de-a 71-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în perioada 14 - 25 mai, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit mediafax.

Organizatorii evenimentului spun despre Labaki - ce îi succede în acest rol actorului Benicio del Toro, președintele juriului de anul trecut - că a fost aleasă "după ce a mişcat inimi şi minţi la cea mai recentă ediţie a Festivalului de la Cannes, cu filmul nominalizat la Oscar şi Globurile de Aur ‘Capernaum’, care a primit premiul juriului (pe Croazetă, n.r.)".

Toate filmele lui Nadine Labaki au fost prezentate la Cannes.

Anul trecut, "Capharnaüm", realizat de actrița și regizoarea libaneză Nadine Labaki, a fost distins cu premiul juriului în competiția oficială. Labaki a debutat la Cannes, în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs, cu filmul "Caramel" (2007) și a continuat în secțiunea Un Certain Regard cu "Where do we go now?" (2011). Filmul "Capharnaüm" spune povestea unui băiețel care decide să-și dea în judecată părinții pentru că l-au adus pe lume. În perioada de pregătire, regizoarea a intervievat copii din medii defavorizate, iar subiectul s-a născut din răspunsurile lor. "Capharnaüm" a fost filmat în Beirut, timp de șase luni, iar regizoarea a folosit cu precădere actori neprofesioniști. După premiera de la Cannes, a fost aplaudat timp de 15 minute în picioare.

Secţiunea Un Certain Regard are loc în paralel cu competiţia oficială. Secţiunea a fost introdusă în 1978, de preşedintele de atunci al Festivalului de la Cannes, Gilles Jacob. În fiecare an, secţiunea Un Certain Regard prezintă o serie de filme cu viziuni şi stiluri diverse, originale şi diferite, care caută recunoaştere internaţională. Anul acesta, secţiunea se desfăşoară între 15 şi 24 mai.

Anul trecut, marele premiu al secţiunii Un Certain Regard i-a revenit filmului "Grans/ Border", de Ali Abbasi.