Regizorul Lucian Pintilie, in stare grava la Spitalul Elias

Regizorul Lucian Pintilie se afla in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, conform informatiilor observator.tv. Cineastul roman, in varsta de 84 de ani, se afla internat la sectia de Terapie Intensiva a spitalului si, potrivit sursei citate, medicii lupta pentru a-l tine in viata. ___________________ Unul dintre cei mai buni regizori de teatru si film de la noi (dupa unii chiar cel mai bun), Lucian Pintilie este cel care a bulversat intreg aparatul de stat comunist si a dat fiori reci responsabililor cu cenzura prin filmele si montarile sale. Atat de mari controverse a provocat cu asta, incat a fost invitat de regimul comunist sa emigreze. Lucru care nu i-a picat deloc rau, avand in vedere faima internationala pe c ...