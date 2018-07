Regretul pe care o sa-l avem cu totii la batranete: un psiholog l-a aflat de la pacientii sai

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Amintirile sunt ceea cu ce traiesc batranii. Ei isi amintesc pas cu pas, practic zi cu zi viata lor, impartind-o in detalii mici. Anume in aceste momente ei constientizeaza cat de multe lucruri au fost facute gresit si cat de irational a fost sa iroseasca timpul in zadar. Psihologul si scriitoarea Anna Kiryanova a sesizat o trasatura comuna a tuturor oamenilor in etate care veneau la ea la consultatie. Este o concluzie profunda si exacta. E anume ceea ce trebuie sa cunoasca generatia tanara. Ce vom regreta la batranete? Cel mai mult vom regreta nu de faptul ca am calatorit putin. Si nici ca am acordat prea putina atentie dezvoltarii personale sau ca am educat prost copiii. Si nici ca nu ne-am dedicat artei, desi acest regret ...