“Regula celor trei lucruri” atrage fericirea in viata ta

regula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate nenorocirile noastre, afectiunile, durerea, raul, mania si resentimentele vietii noastre sunt rezultatul gandurilor si actiunilor noastre! Uneori se intampla sa intram in conflicte cu rudele. Simtim o mare oboseala si ni se pare ca toti oamenii au ceva impotriva noastra. Ne simtim oprimati si deprimati. Ce crezi, de ce? Deseori uitam ceea ce este important, schimbam lucruri minore si, de fapt, cel mai important lucru este sa traiesti in armonie cu tine insuti. Odata un vechi intelept a spus ca exista doar 3 lucruri pe care, de fapt, toata viata noastra este construita. Este numarul 3 care are un inteles sacru in aproape toate religiile si culturile lumii. Aceasta regula de aur a celor 3 lucruri dezvaluie ...