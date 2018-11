Remedii eficiente pentru retentia de apa si picioare umflate

Retentia de apa cauzeaza adesea dureri din cauza umflaturilor din picioare si din trunchi, iar daca ati experimentat acest lucru, atunci stiti ca este o problema extrem de incomoda si dureroasa.

Retentia de apa este cunoscuta sub numele de edem in medicina si este de fapt acumularea de fluide excesive in organism din diferite motive; vom sugera zece remedii naturale pentru a o rezolva si pentru a reduce umflaturile cauzate, de obicei in trunchi si picioare.

Aceste umflaturi sunt dureroase, iar edemul poate duce, de asemenea, la articulatii rigide, puls si tensiune arteriala ridicate, si crestere in greutate.

Aceasta afectiune ar putea fi rezultatul medicamentelor, lipsei activitatii fizice, consumului excesiv de sare, deficitului de vitamine, contraceptivelor, precum si conditiilor de mediu, cum ar fi temperaturile si altitudinile meteorologice inalte.

Retentia de apa poate aparea din cauza unor factori interni, cum ar fi circulatia necorespunzatoare, probleme tiroidiene, tulburari ale venelor si ficatului, alergii, sarcina, tensiune arteriala crescuta, stres, deshidratare, si probleme cardiace si renale.

Acestea sunt cele mai eficiente remedii impotriva retentiei de apa:

Remediu # 1: Patrunjel

Este unul dintre cele mai puternice remedii naturale impotriva retentiei apei. Ar trebui sa adaugati cateva lingurite de patrunjel uscat intr-o ceasca de apa si fierbeti.

Apoi, lasati-o sa se raceasca timp de 10 minute si beti acest ceai de trei ori pe zi. De asemenea, puteti adauga suc de lamaie la acest ceai pentru efecte si mai bune.

Remediu # 2: Otet din cidru de mere

Otetul din cidru de mere este bogat in pectina, ceea ce duce la scaderea nivelului de sodiu in organism. Dupa cum stiti deja, sodiul retine apa in organism, deci otetul este excelent in acest caz.

Doar adaugati o lingurita intr-un pahar cu apa si beti remediul de doua ori pe zi.

Puteti creste eficacitatea bauturii daca adaugati o lingura suplimentara de otet de cidru de mere la fiecare pahar.

De asemenea, va puteti inmuia picioarele intr-o baie fierbinte cu otet timp de 10 minute. Acest lucru va calma umflaturile si, de asemenea, va trata mirosul neplacut al picioarelor.

Remediu # 3: Suc de merisoare

Acest suc accelereaza productia de urina in organism si este bogat in calciu, potasiu si magneziu. Ar trebui sa beti zilnic o ceasca de suc de merisoare neindulcit sau puteti lua merisoare sub forma de pastile.

Remediu # 4: Papadie

Cercetatorii au descoperit ca papadia sustine productia de urina din organism. De asemenea, scade nivelul de sodiu, deoarece este bogata in potasiu. Papadia este de asemenea bogata in magneziu, care reduce balonarea premenstruala.

Ar trebui sa adaugati o lingurita de frunze de papadie uscata intr-o ceasca de apa calda, fierbeti timp de aproximativ 10 minute, strecurati si beti ceaiul de mai multe ori pe zi.

De asemenea, puteti utiliza pastile cu papadie, dar asigurati-va ca va adresati medicului inainte de a le lua sau de a incepe sa consumati ceaiul, deoarece papadia ar putea interfera cu anumite medicamente.

Remediu # 5: Ceapa

Ceapa purifica sangele si stimuleaza productia de urina, prevenind astfel pietrele la rinichi. Decojiti cateva cepe, adaugati-le la 4 cesti de apa si fierbeti. Adaugati putina sare si beti acest remediu de trei ori pe zi timp de cateva zile.

Remediu # 6: Seminte de fenicul

Acest diuretic puternic mareste productia de urina in organism si sustine capacitatea rinichilor de a procesa mai multa apa si sodiu.

Impiedica acumularea toxinelor in organism si ajuta digestia.

Ar trebui sa adaugati o lingurita de seminte de fenicul in apa fierbinte si sa le fierbeti. Apoi, acoperiti paharul si lasati-l sa se raceasca timp de 10 minute, strecurati si consumati de trei ori pe zi.

Remediu # 7: Sare Epsom

O baie de sare Epsom reduce balonarea burtii, precum si problemele de retentie a apei, printr-un proces cunoscut sub denumirea de osmoza inversa. Acest proces implica indepartarea tuturor lichidelor excesive din organism, precum si a toxinelor.

Baia este relaxanta, linistitoare si calmanta. Tot ce trebuie sa faceti pentru a va bucura de aceste beneficii este sa adaugati doua cesti de sare Epsom intr-o baie calda si sa va inmuiati timp de 15 minute. Repetati de trei ori pe saptamana.

Remediu # 8. Radacina de urzica

Aceasta stimuleaza in mod eficient productia de urina si ajuta in cazul retinerii apei. Adaugati o lingurita de radacina de urzica intr-o ceasca de apa calda, lasati-o timp de 10 minute sa se raceasca si beti de cateva ori zilnic.

Remediu # 9: Suc de lamaie

Sucul de lamaie elimina fluidele excesive din organism, precum si deseurile si toxinele acumulate. Doar adaugati cateva linguri de suc de lamaie intr-o ceasca de apa calda. Puteti indulci cu miere. Beti acest remediu zilnic timp de mai multe zile.

Remediu # 10: Uleiuri esentiale

Uleiurile esentiale pot fi de mare ajutor in cazul retinerii apei. Aromaterapia stimuleaza scurgerea fluidelor prin declansarea sistemului limfatic.

Adaugati 20 picaturi din uleiul esential preferat intr-o baie fierbinte si inmuiati-va timp de 10 minute, de trei ori pe saptamana. Pentru cele mai bune efecte, recomandam uleiuri esentiale de muscata, chiparos si ienupar.

In cazul in care va confruntati cu probleme de retentie a apei, va sugeram sa consumati mai multe alimente diuretice, cum ar fi telina, castravetii, varza, pepenele verde, bananele si ananasul, deoarece stimuleaza si productia de urina.

Mai mult decat atat, asigurati-va ca beti o multime de apa pentru a preveni deshidratarea, exersati in mod regulat si limitati aportul de alcool si sare.

