Bicarbonat de sodiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe langa faptul ca este foarte eficient in tratarea arsurilor la stomac, bicarbonatul de sodiu ajuta la ameliorarea durerilor in gat. Bicarbonatul de sodiu are nenumarate beneficii si proprietati care iti imbunatatesc starea de sanatate. Acesta poate fi utilizat in scopuri de igiena personala, dar si pentru ameliorarea simptomelor mai multor boli. Citeste mai departe pentru a descoperi cateva dintre cele mai bune remedii naturale cu bicarbonat de sodiu! Asa cum am mentionat deja, bicarbonatul de sodiu este benefic pentru sanatate, dar si pentru silueta. Acest compus te ajuta sa dai jos kilogramele in plus de care nu ai reusit sa scapi pana acum. In acest articol, iti aratam de ce ar trebui sa sc ...