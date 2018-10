Remedii naturiste pentru astm bronsic recomandate de prof. Ovidiu Bojor

Remedii naturiste pentru astm bronsic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astmul bronsic este o afectiune respiratorie in care caile aeriene se ingusteaza si se umfla, producand un surplus de mucus. In consecinta, apar dificultati respiratorii, tuse, suierat si scurtarea respiratiei. Desi aceasta boala nu poate fi tratata, simptomele sale pot fi tinute sub control. ASTM BRONSIC – SIMPTOME Simptomele de astm difera de la o persoana la alta. La unii, atacurile astmatice apar doar in anumite momente, in timp ce la altii simptomele sunt constante. – respiratie scurta – senzatie de stransoare in piept sau durere – probleme cu somnul din cauza respiratiei sau tusei ASTM BRONSIC – REMEDII NATURISTE • Hrean Se pun 15-30 ...