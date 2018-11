Remediu anticancer la indemana tuturor

Specialistii au descoperit, printr-un nou studiu, ca acizii grasi Omega 3, care se gasesc cel mai adesea in uleiul de peste, ar putea suprima cresterea si raspandirea celulelor cancerului la san. Studiul a fost condus de Saraswoti Khadge, de la Universitatea Nebraska, si a fost publicat in revista ”Clinical & Experimental Metastasis”. Conform acestei cercetari, […] Articolul Remediu anticancer la îndemâna tuturor apare prima dată în AM Press.