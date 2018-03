Remediu naturist pentru rinichi de la Lidia Fecioru

Lidia Fecioru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul psihoterapeut Lidia Fecioru stie o reteta usor de facut pentru tratarea rinichilor. Remediul naturist recomandat de Fecioru elimina toxinele din rinichi in numai cateva zile. „Aveti nevoie de 2 kilograme de ceapa si 2 de zahar. Se fierbe ceapa impreuna cu zaharul, ca o dulceata, pana cand ajunge la culoarea chihlimbarului. Se ia din aceasta dulceata cu 30 de minute inainte de fiecare masa. In 4 zile se sfarama pietrele si vor fi eliminate pe cale naturala”, a declarat Lidia Fecioru. Cum se formeaza pietrele la rinichi Pietrele la rinichi sunt formatiuni cristalizate care pot duce la infectii urinare severe. Urina, produsa in rinichi, contine in mod natural substante care conduc ...