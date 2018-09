Reparatii si restrictii de circulatie pe strada Clopotari

Schita str Clopotari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi anunta ca incepand de luni, 1 octombrie, pana miercuri, 10 octombrie, inclusiv, echipele Citadin vor executa lucrari de refacere a carosabilului pe strada Clopotari, in scopul mentinerii retelei stradale in buna stare de exploatare si de siguranta a circulatiei. Lucrarile se vor executa intre orele 8.00-18.00, in functie de conditiile meteorologice. Traficul rutier pe aceasta artera va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe ruta marcata in schita atasata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. citadin ...