Replica dura data de Petre Daea! ''Eu m-am dus la minister ca sa lucrez, nu ca sa...''

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat luni ca fostul ministru al Agriculturii si comisar european Dacian Ciolos stia de pericolul pestei porcine, iar in cinci luni de la investirea sa a schimbat cinci presedinti ai ANSVA. „L-am ascultat pe fostul comisar, fost ministru al Agriculturii, spunand, dandu-se de ceasurile mortii ca suntem incapabili sa rezolvam acest moment. Si sigur ca, asa ca un om interesat, am stat sa vad ce si cum s-a mai facut, desi stiam, dar in momentul acesta agitandu-ma putin de asemenea afirmatii care ar trebui sa fie cantarite cu forta exemplului si cu greutatea momentului", a precizat, intr-o interventie la Antena 3, ministrul Agriculturii, Pentre Dea, conform M ...