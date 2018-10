Replica la interdictia adunarilor publice nedeclarate: PNL vrea sa garanteze dreptul de a protesta oriunde si oricand

Dupa ce ICCJ a decis ca organizatorii unui protest sunt obligati sa declare autoritatilor adunarea publica, atunci cand urmeaza sa se desfasoare in piete ori pe caile publice sau in alte locuri situate in imediata vecinatate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat, PNL vrea sa depuna un proiect prin care romanii sa aiba dreptul de a-si exprima opinia public oriunde si oricand.