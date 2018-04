Replica PSD Iasi dupa "victoria" viceprimarului exclus din partid

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii organizatiei judetene a PSD Iasi au reactionat dupa suspendarea temporara in instanta a deciziei de mazilire a viceprimarului Gabriel Harabagiu. Citeste si: Rasturnare de situatie! Primaria Iasi, aruncata in aer de o sentinta data ieri la Tribunal! Culisele unui razboi fara precedent in politica ieseana! "PSD Iasi respecta aceasta prima decizie a instantei si asteapta judecarea pe fond a cauzei. Nu putem sa nu ne intrebam, totusi, incepand de astazi si pana in data de 20 aprilie, ce formatiune politica va reprezenta consilierul local Gabriel Harabagiu? Dupa ce acesta s-a dezis in mod clar de programul local de guvernare propus de PSD Iasi, dar si de cel national al PSD, Organizatia Judeteana Iasi se af ...