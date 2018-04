Replici dure intre Cheloo si Antonia. ”Nu exista sa nu comenteze cineva”

the four cei4 2

Replici dure intre Cheloo si Antonia. Cunoscut pentru sinceritatea sa atunci cand isi expune parerile, artistul a avut de aceasta data o replica tocmai de la colega sa de la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”.

O tanara cunoscuta in industria muzicala din Romania vine la ”The Four – Cei 4” cu gandul de a obtine un scaun, dar si confimarea pentru ceea ce face. ”Am venit pentru a le demonstra celor care mi-au inchis usile in fata ca s-au inselat. Am lansat anul acesta prima mea piesa, am lucrat si eu pe ea si pe textul ei”, a spus tanara artista.

Cu toate acestea, Cheloo nu s-a aratat impresionat de videoclipul lansat de aceasta. ”Nimic neobisnuit, ca tine sunt multe fete, toate lumea se bate cu perne in videoclip, o sa fac si eu asta”, a remarcat malitios Cheloo. ”E genul de artista de care piata romaneasca muzicala e saturata, nu mai avem nevoie, ne-am saturat. Ce are de aratat, unde e personalitatea? Asa ajung multe fete sa faca featuring-uri: Mama, ce buna e…”, a adaugat apoi juratul.

Imediat insa, Antonia i-a luat apararea concurentei replicand: ”Nu exista sa nu comenteze cineva ceva despre o fata doar pentru ca are grija la aspect, haine, machiaj, par sau tocuri!”.

