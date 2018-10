Report categoria I LOTO 6/49: Peste 1,8 milioane EURO

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

Joi, 11 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 octombrie, Loteria Romana a acordat 18.054 de castiguri in valoare totala de 965.561,87 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,4 milioane lei (peste 1,8 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 827.000 de lei (peste 177.200 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 3,6 milioane lei (peste 770.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 114.000 lei (peste 24.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 27.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 161.000 de lei (peste 34.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 7 octombrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 63.253,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Moreni, jud. Dambovita si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Inscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. “Loteria Romana” S.A. telefon 0372.137.351/e-mail pr@loto.ro, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.