Report loto 6/49. Castiguri de peste un milion de euro

Joi, 13 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 septembrie, Loteria Română a acordat 22.523 de castiguri în valoare totală de 997.353,98 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5 milioane lei (peste 1 milion de euro) iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 924.000 de lei (aprox. 200.000 de euro).La Joker, la categoria I este în joc un report în valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 527.000 de euro) iar la Noroc Plus se un report cumulat în valoare de peste 62.600 de lei (aprox. 13.500 de euro).La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 341.000 de lei (peste 73.500 de euro) iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 113.000 lei (peste 24.300 de euro).La tragerea Joker de duminica, 9 septembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig in valoare de 52.541,33 lei.Biletul norocos a fost jucat la agentia 35-113 din Timişoara şi a fost completat cu o variantă simplă la Joker.