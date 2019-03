Reporteri fara Frontiere, VERDICT DUR - Cat de libera e, de fapt, presa din Romania

România ocupă locul 44 în lume în clasamentul pe anul 2018 privind "Libertatea de informare", pe primele poziţii fiind Norvegia, Suedia şi Olanda, iar pe ultimele Eritreea şi Coreea de Nord, conform unui raport elaborat de organizaţia Reporteri fără Frontiere, conform Mediafax.

Cu o medie de 23,65 puncte, România avansează două poziţii faţă de anul 2017, ajungând în anul 2018 pe locul 44 dintr-un total de 180 de ţări, arată raportul intitulat "Pentru libertatea de informare", realizat de organizaţia Reporteri fără Frontiere (Reporters without Borders/ Reporters sans frontières). Scorul acordat ţărilor este între 0 (zero) şi 100 de puncte, zero fiind cel mai bun.

Pe harta elaborată de organizaţie, România se află în zona galbenă, catalogată ca fiind "destul de bună".

Organizaţia Reporteri fără Frontiere a identificat o serie de probleme la presa din România. "Companiile de presă din România au fost transformate din ce în ce mai mult în instrumente de propagandă politică (mai ales în anii electorali), astfel că politizarea excesivă a presei, mecanismele corupte de finanţare, politicile editoriale subordonate intereselor patronilor şi infiltrarea agenţilor serviciilor de informaţii au devenit un lucru normal", arată raportul.