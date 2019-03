Reprezentantii SUA vor avea intalniri cu oficialii rusi pe tema Venezuelei

criza venezuela google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantul special al SUA pentru criza din Venezuela Elliott Abrams se va intalni incepand de luni, la Roma, cu viceministrul rus al afacerilor externe Serghei Riabkov si cu alti oficiali rusi pentru a discuta despre situatia din Venezuela, transmite sambata EFE. Discutiile prevazute sa se desfasoare in perioada 18-19 martie in capitala Italiei vor viza "situatia din Venezuela, care se degradeaza pe zi ce trece", potrivit unui comunicat de presa al Departamentului de Stat, dat publicitatii sambata. Elliott Abrams urmeaza sa se intalneasca si cu oficiali italieni, inclusiv cu Pietro Benassi, consilierul diplomatic al premierului Giuseppe Conte. SUA au multiplicat in ultimele zile ac ...