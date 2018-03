„Reputation” al lui Taylor Swift, singurul album lansat in ultimii doi ani care a fost vandut in peste 2 milioane de copii

Albumul „Reputation” al cântăreţei americane Taylor Swift este al şaselea al artistei care a fost vândut în peste 2 milioane de copii în Statele Unite şi primul material discografic lansat de un artist în ultimii doi ani care a depăşit această cifră. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Lansat pe 10 noiembrie 2017, „Reputation” a fost vândut în SUA în 1,21 de milioane doar în prima săptămână. Înainte de acesta, „25” al lui Adele a fost albumul care a depăşit această cifră de vânzări, în noiembrie 2015. Discul a depăşit 2 milioane de copii vândute în doar trei zile de la lansare, iar în prima săptămână a ajuns la 3,38 de milioane de copii. În total, „25” a fost vândut, până în prezent, în Statele Unite, în 9,45 de milioane de copii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În 2017, în SUA, doar două albume au depăşit cifra de 1 milion de copii vândute: „Reputation” al lui Taylor Swift şi „÷ (Divide)” al lui Ed Sheeran. În urmă cu zece ani, 29 de albume au fost vândute în cel puţin 1 milion de copii, dintre care opt au depăşit 2 milioane. Începând cu 2001, vânzarea albumelor a scăzut de la an la an, potrivit The Hollywood Reporter. În 2017, albumele au fost vândute în 166,3 milioane de copii, comparativ cu 500,5 milioane, în 2007, şi 790,1 milioane, în 1997. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.