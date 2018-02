Respect, Astra! Invinsi, dar fericiti. Poli Iasi s-a calificat in play-off-ul Ligii I de fotbal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM Poli Iasi a pierdut intalnirea de pe teren propriu cu Viitorul, scor 0-1, dar va fi prezenta, in premiera, in play-off, si aceasta gratie victoriei Astrei Giurgiu. Dinamo a fost invinsa sambata seara la Giurgiu, de Astra, si a ratat astfel calificarea in play-off-ul sezonului 2017/2018 al Ligii I. "Cainii rosii" au fost invinsi cu 2-0 si vor evolua in play-out, alaturi de echipe precum Juventus Bucuresti, Gaz Metan Medias si Sepsi OSK. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. viitorul play-off dinamo play-out ...