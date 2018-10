Restrictii de circulatie in zone importante ale orasului. Astazi are loc Maratonul International al Iasului - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciul Voluntar de Ambulanta (SVAIS) organizeaza duminica, 28 octombrie, intre orele 09:00 si 15:00, Maratonul International al Iasului. Astfel, iesenii dar si oaspetii din alte judete sunt invitati sa ia parte la un proiect de utilitate publica ce isi propune strangerea fondurilor pentru utilarea si aducerea in stare de functionare a 5 puncte de prim ajutor premedical si interventie pe raza municipiului Iasi. Acestea vor fi amplasate in cartierele Alexandru cel Bun, Podu Ros, Tatarasi – Oancea, Nicolina si Pacurari, iar costurile privind utilitatile vor fi suportate de catre Primaria Municipiului Iasi. Cele 5 puncte vor servi comunitatea ieseana in caz de coduri si avertizari meteor ...