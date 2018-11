Restrictii de tonaj pe doua importante drumuri nationale, din cauza ninsorilor abundente

tir zapada0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile au decis, cu putin timp in urma, instituirea unor restrictii de tonaj pe DN 28A, km 0-37 (Targu Frumos – Pascani – Motca), respectiv pe DN 28, km 0 – 28 (Casa de apa – Targu Frumos), pentru autovehiculele cu sarcina maxima admisa mai mare de 7,5 tone. Motivul il reprezinta ninsorile abundente, masura fiind instituita indeosebi pentru evitarea riscului de accidente rutiere grave si crearea de blocaje in trafic. Momentan, pe sectorul respectiv, DRDP Iasi actioneaza cu autobasculante cu lama si sararite, dar si cu utilaje de tip Unimog. Circulatia se desfasoara insa in conditii de iarna, cu sectoare de zapada framantata, pe fondul caderilor consistente de precipitati ...