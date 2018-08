Reteta care provoaca dependenta. Trebuie sa o incercati si voi

Salata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ingrediente: 2 bucati castraveti acri 8 cartofi albi, fainosi 1 bucata ceapa rosie 4 bucati oua 1 praf sare, piper 4 linguri maioneza Cum se prepara: Cartofii se spala bine si se pun la fiert in coaja, in apa cu sare. Ouale se fierb tari, ceapa se taie pestisori iar castravetii se fac cuburi Dupa ce au fiert cartofii, se curata de coaja, se fac cuburi si cat sunt calzi, se amesteca cu maioneza. Restul ingredientelor se adauga,sare si piper si castravetii dupa ce au fost bine scursi de zeama lasata. Doua oua fierte tari se adauga in salata, iar celelalte se feliaza si se folosesc ca decor. Reteta pentru cartofi frantuzesti: Ingrediente 2 carnati 1 cutie cu iaurt 50 g unt 4 oua 1 cutie c ...