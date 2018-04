Reteta cu bicarbonat de sodiu si ulei de cocos care va scapa de riduri si de petele de pe fata

Fie ca ne place sau nu, cu totii suferim de afectiuni ale pielii la un moment dat in viata. In acest articol va vom impartasi reteta miraculoasa a unei solutii de curatare a tenului ce se prepara numai din 2 ingrediente, cele mai bune doua ingrediente care exista pe aceeasta lume – bicarbonatul de sodiu si uleiul de cocos.



Ambele s-au dovedit a fi foarte eficiente in tratarea si calmarea afectiunilor de piele. Acest remediu nu necesita un proces complex de preparare, insa va ajuta sa scapati de acnee, petele rosii de pe fata si va curata perfect tenul. Crema poate fi folosita si pe post de scrubbing si ajuta la eliminarea celulelor moarte ale pielii. In plus, micsoreaza porii, trateaza complet acneea si indeparteaza definitiv punctele negre. Uleiul de cocos a devenit in ultimii ani un produs cosmetic ravnit de multe femei.



Despre uleiul de cocos trebuie sa stiti ca este un produs de infrumusetare nemaipomenit datorita proprietatilor sale antibacteriene si antifungice. In plus este un produs hidratant si foarte grijuliu cu epiderma noastra. Acesta este format din grasimi saturate (90% din intreg continutul), din vitaminele E si K, dar este bogat si in fier. Mai mult decat atat, uleiul de cocos hidrateaza si catifeleaza pielea, inlatura senzatia de piele uscata, este un bun exfoliant, este bland cu ranile sau bataturile (vindeca vanataile).



Calmeaza iritatiile (uleiul de cocos este indicat de folosit dupa epilare intrucat are rol antibacterian si pe deasupra datorita aportului mare de acizi grasi calmeaza iritatiile minore), incetineste procesul de imbatranire a pielii, tonifica si infrumuseteaza pielea si ii confera o stralucire cum putine produse fac aceste lucru.



Fie ca ne place sau nu, cu totii suferim de afectiuni ale pielii la un moment dat in viata. In acest articol va vom impartasi reteta miraculoasa a unei solutii de curatare a tenului ce se prepara numai din 2 ingrediente, cele mai bune doua ingrediente care exista pe aceeasta lume – bicarbonatul de sodiu si uleiul de cocos.



Ingredientele de care aveti nevoie pentru pregatirea remediului:

2 linguri de ulei de cocos extravirgin

1 lingura de bicarbonat de sodiu fara aluminiu

Metoda de preparare:

Combinati cele doua ingrediente, uleiul de cocos si bicarbonatul de sodiu, si amestecati pana ce veti obtine o pasta.

Metoda de folosire:

Aplicati crema prin miscari circulare si usoare pe zona afectata. Lasati sa actioneze 5-6 minute si apoi clatiti cu apa calda. Puteti profita de obicei pentru a va si masa fata. Nu este nevoie sa aplicati o crema hidratanta dupa ce clatiti. Uleiul de cocos este excelent pentru hidratarea pielii.



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.