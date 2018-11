Reteta de Centenar - Sarmale romanesti ca la mama acasa

reteta centenar sarmale varza acra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarmale romanesti ca la mama casa. Cum se fac sarmalele cu varza acra. Ingrediente 2 kg carne tocata de porc 800 gr ceapa 400 gr orez sare piper boia de ardei cimbru marar si dafin uscate +cateva linguri de pasta de rosii 2 capatani mici de varza acra Mod de preparare Am taiat ceapa si am pus-o la calit. Intre timp am spalat orezul si am pregatit condimentele Am pus condimentele si orezul. Am amestecat bine si am pus peste carne. Am amestecat cu carnea apoi am invartit sarmale. In oala am pus cimbru, marar uscat si foi de dafin apoi le-am facut culcusul din varza maruntita. Am asezat frumos sarmele in oala, le-am acoperit cu putina varza tocata peste care a ...