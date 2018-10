Reteta de dulceata de ardei iuti cu care sigur iti vei impresiona musafirii

Dulceata ardei iuti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu siguranta ca va veti impresiona musafirii atunci cand o veti pune pe masa. Pentru prepararea ei aveti nevoie de: 600 de grame de ardei iuti 400 de grame de ardei capia sau gogosari 1 kilogram de zahar 1 litru de otet Cum se prepara? Folosirea ardeilor capia sau a gogosarilor in reteta este optionala. Pot fi inlocuiti cu ardei iuti, dar in acest caz dulceata nu va mai fi la fel de cremoasa iar culoarea mult mai pala. Spalati bine ardeii iuti, ii curatati de cotoare, seminte si vinisoare si ii tocati cat mai marunt. Puteti sa-i maruntiti in robotul de bucatarie sau chiar sa-i treceti prin masina de carne. Folositi manusi atunci cand curatati si tocati ardeii iuti. In caz contrar riscat ...