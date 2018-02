google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reteta manastireasca unica! Supa de iarna cu dafin! De post, extrem de gustoasa, usor de preparat, cu efecte extraordinare pentru stomac si rinichi! Frunzele de laur, medicament si condiment Dafinul, numit in cultura populara si Laur, care inseamna laureat sau castigator, este un arbust de climat subtropical, de origine din bazinul mediteraneean, unde este intalnit crescut in stare spontana, dar si cultivat. Se spune ca regele francilor Carol cel Mare recomanda frunzele de laur ca medicament si condiment. In Evul Mediu, dafinului i se atribuiau proprietati benefice pentru stomac si rinichi. Frunzele de dafin erau considerate un medicament eficient contra ciumei. Acestea sunt bogate in uleiuri volatile, contin mucilagii, pectine ...