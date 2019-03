Reteta secreta de furat bani europeni! Peste un milion de euro, investiti in utilaje moderne, intr-o fabrica aproape de demolare

Technosteel LBR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cu putin timp inainte de intrarea oficiala in procedura de insolventa, oamenii de afaceri din spatele fabricii iesene Technosteel LBR au depus un proiect pe fonduri nerambursabile cu falsa intentie de a dezvolta productia • Cu cei peste 6 milioane de lei obtinuti de la Uniunea Europeana, acestia au achizitionat bunuri care nu sunt folosite si nici macar vizualizate de anchetatori • "La vizita de monitorizare s-a constatat ca echipamentele achizitionate prin proiect nu functionau, iar activele tangibile – softurile nu au putut fi vizualizate" • Autoritatile incearca sa recupereze banii obtinuti in conditii scandaloase de la Uniunea Europeana, asta in vreme ce afacer ...