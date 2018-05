Reteta simpla de socata ca pe vremea bunicilor. Cum se face socata traditionala, reteta de la Tanti Cuta

Socata este una dintre bauturile racoritoare ale copilariei. Mai jos gasiti o reteta simpla pentru aceasta bautura minunata. Merita din plin sa o consumati.

Pe strazile din Seusa (comuna Ciugud) miroase a soc si e cald, in ciuda codului de vreme rea anuntat de meteorologi potrivit caruia ar trebui sa ploua cu galeata. Tanti Cuta a adunat cateva flori deschise de soare si e gata sa mai puna la fermentat inca un borcan de socata, dupa o reteta pe care o stiu toti vecinii (pentru ca le-a spus-o chiar ea), dar care ei ii iese cel mai bine.

Primul borcan, pus in urma cu doua zile, nu este inca gata, desi culoarea e buna si parfumul de soc care vine dinspre el iti face o pofta nebuna. Reteta ei este simpla: cateva flori de soc, niste zahar, apa… Rezultatul? Un fel de limonada aromata dulce acrisoara, acidulata si cu un puternic gust de soc si buna la toate, semn ca nu tot ce e bun e si interzis.

Este sezonul socului asa ca Alba24.ro a prezentat o reteta de socata, numai buna sa va aduca aminte de copilarie si de gustul extraordinar al aromelor naturale. Tanti Cuta a fost bucuroasa sa ne ofere reteta ei simpla, fara ”secrete”. Bonus, o reteta pentru sirop.

Reteta de socata: ingrediente

10-12 flori mari soc (se pot adauga si mai multe daca doriti sa fie mai concentrat)

1 kg de zahar (se poate inlocui cu miere)

2-3 lamai mari

8 litri de apa rece

un borcan de 10 litri

Pentru socata avem nevoie de flori de soc curate, fara paduchi sau musculite, inflorite si culese pe soare. Daca socul nu este langa un drum sau aproape de alte surse de praf, nu este nevoie sa il spalati. Rupeti tulpina si lasati doar florile. Mai trebuie lamai spalate cu apa calda (pot fi si curatate pentru a indeparta stratul ceros de deasupra si pentru a evita ca socata sa devina amara). Daca nu dorim sa punem bucati intregi de lamaie, putem pune doar sucul lor. De obicei, daca punem doua lamai, una o taiem felii si o punem in borcan langa soc, iar de la cealalta punem doar sucul. Mai punem apa si zahar dupa gust. Cantitatile de soc, apa, lamaie si zahar difera in functie de cantitatea pe care dorim sa o producem.

O lasam la macerat cateva zile, amestecand-o de doua ori pe zi. Cand consideram ca a ajuns la aciditatea dorita, o strecuram si o punem la frigider. Se serveste rece.

In varianta in care folosim miere in loc de zahar, socata are numeroase efecte terapeutice: detoxifiante, euforizante, emoliente, antiinflamatoare, antiinfectioase, diuretice si expectorante.

