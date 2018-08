Retete gustoase si sanatoase, de post de la Manastirea Prislop. Incearca-le si tu

Ciuperci la cuptor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe pagina de dedicata Manastirii Prislop, maicutele ofera credinciosilor retete de post gatite direct la Manastire. Am strans pentru voi cateva retete gustoase si sanatoase care sa va serveasca drept inspiratie in perioada Postului. Spor la gatit! Ciuperci la cuptor Ingrediente 13 ciuperci mari cateva fire de patrunjel cateva fire de marar 1 catel usturoi 1/4 lingurita sare 1/2 lingurita boia 1/2 lingurita piper putin ulei Preparare: Se spala ciupercile si apoi se usuca cu servetele de hartie. Scoateti coditele. Asezati zece ciuperci in tava cu fata in jos si dati la cuptor la 220 C pentru zece minute. Scurgeti sucul lasat de ciuperci din tava si intorceti ciupercile cu fata in sus. Tocati maru ...