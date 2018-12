Retragerea cu torte incheie manifestarile de 1 decembrie la Iasi - Live video

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La aceasta ora, in zona centrala a municipiului Iasi are loc retragerea cu torte a militarilor din Garnizoana Iasi, eveniment care incheie manifestarile ce au avut loc astazi pentru sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire. Militarii vor parcurge traseul Muzeul Unirii - Stefan cel Mare - Palatul Culturii cu tortele aprinse in semn de omagiu pentru evenimentele care au avut loc atunci si care au dus la Marea Unire. Vezi live video aici Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. garnizoana iasi marea unire : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id: ...