Reuters: Kim Jong-un si Kim Jong-il au cerut vize in Occident cu pasapoarte braziliene

Liderul nord-coreean Kim Jong-un şi defunctul său tată Kim Jong-il şi-au procurat în mod fraudulos paşapoarte braziliene cu scopul de a obţine vize de călătorie în ţări iccidentale, în anii '90, dezvăluie cinci ofciali vest-europeni de rang înalt în domeniul securităţii, scrie Reuters. Este cunoscut faptul că familia care conduce Coreea de Nord a folosit documente de călătorie obţinute sub false pretexte, însă se cunosc puţine exemple concrete. Fotocopii ale paşapoartelor văzute de Reuters nu au mai mai fost publicate vreodată anterior, precizează agenţia. "Ei au folosit aceste paşapoarte braziliene, în care apar în mod clar fotografii ale lui Kim Jong-un and Kim Jong-il, în încercarea de obţine vize de la ambasade străine", a declarat pentru Reuters, sub protecţia anonimatului, un oficial occidental de rang înalt în domeniul securităţii. "Acest lucru arată dorinţa de a călători şi subliniază încercări ale familiei la putere de a construi o posibilă cale de evacuare", a adăugat această sursă. Ambasada Coreei de Nord în Brazilia a refuzat să comenteze. Ministerul brazilian de Externe a anunţat că investighează cu privire la aceste informaţii. O sursă braziliană a declarat, sub protecţia anonimatului, că cele două paşapoarte au fost documente legitime atunci când au fost trimise - în alb - pentru a fi eliberate de consulate. Alţi patru oficiali vest-eurpeni de rang înalt în domeniul securităţii au confirmat că cele două paşapoarte braziliene cu fotografiile celor doi Kim - emise pe numele Josef Pwag şi Ijong Tchoi - au f ...