Revenire SOC in politica: Isi face partid dupa ce a iesit din puscarie - 'lucrez, am o baza de date'

Revenire şocantă în lumea politică. După ce Dacian Cioloş şi Neculai Onţanu au anunţat că îşi fac partide, un nou personaj controversat se întoarce. A anunţat că îşi face partid după ce a ieşit din puşcărie. Este vorba despre Gigi Becali care, în trecut a avut propria formaţiune, PNG, apoi a ajuns europarlamentar pe listele PRM şi parlamentar pe cele ale PNL.

În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Gigi Becali a anunţat și cine va candida pe liste. „Lucrez acum. Am o bază de date. Oamenii cu care am vorbit sunt în baza de date. Dacă Dumnezeu mă luminează, voi lua o binecuvântare de la Patriarh. Dacă am rugăciunea părinților, voi face partidul. I-am întrebat pe oameni dacă o să sun goarna veți veni? Au zis că da! Eu nu candidez, fetele mele nu candidează... Vasile Geambazi, un nepot de-al meu va candida și îi bate pe toți miniștrii la fundul gol. O să fie un partid de dreapta, o să fie un partid naționalist și un partid al Bisericii. O să fie partidul cerului, între ghilimele.

Fac un partid al Bisericii. Al Bisericii poate să fie orice om care agrează ce va fi scris. Nu voi scrie Bilbia în statut, voi scrie lucruri de moralitate, cele 10 porunci pe care le au toate religiile din lumea asta”, a declarat Becali la România TV.