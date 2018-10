Revolta elevilor intr-un liceu din Timisoara care-si inchide portile in timpul pauzelor. Liceenii s-au strans in fata cancelariei

Leo Grozavu e în ”război deschis” cu fanii Petrolului. Tehnicianul ”lupilor” nu vrea sub nicio formă să cedeze presiunilor suporterilor și să plece de la Ploiești. Citește mai departe...

Prin generozitatea domnului Andi Cristea, europarlamentar si mentor al studiilor de diplomatie Laude-Reut, elevii Laude-Reut beneficiaza anual de o vizita de studii la Parlamentul European, in cele doua sedii ale sale de la Bruxelles si Strasbourg, menita a le dezvolta cunostintele despre rolul si i ...

Traficul rutier va fi restrictionat, in Bucuresti, in acest weekend pentru patru evenimente.

Sorin Blejnar, fostul şef ANAF, a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Decizia aparține Tribunalului București, dar nu e definitivă. Vorbim de dosarul în care Blejnar a fost trimis in judecata in 16 decembrie 2016, pentru trafic de influenta. Citește mai departe...

Victima a fost mai întâi îmbătată, iar apoi criminalii au legat-o de un copac, au tăiat-o și i-au sustras bebelușul din pântec. Cadavrul unei femei de 23 de ani, Mara Cristiana da Silva, a fost găsit luni într-o zonă împădurită din Joao Pinheiro, sud-estul Braziliei. Tânăra era însărcinată în 8 luni și a fost legată de un cuplu care i-a furat bebelușul din pântec.