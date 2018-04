Revolta impotriva unui mega-proiect imobiliar din Iasi. Iesenii vor sa salveze o zona verde: "Blocurile turn vor distruge tot" FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • La scurt timp dupa ce au aflat ca in apropierea locuintelor lor vor rasari mai multe blocuri turn, iesenii din zona strazii Tudor Neculai s-au revoltat impotriva proiectului imobiliar de amploare • Oamenii au sarit cu acuze la adresa dezvoltatorului imobiliar care urmareste ridicarea a nu mai putin de 11 blocuri cu locuinte colective, unele dintre acestea inalte de 10 etaje • Iesenii se tem ca mediul inconjurator va fi distrus odata cu construirea blocurilor, iar infrastructura precara din zona nu ar putea face fata unui surplus de masini si locuitori Iesenii se revolta impotriva celui mai mare proiect imobiliar care se desfasoara in prezent in Iasi, iar asta in conditii cu totul suspecte. La scurt timp dupa ce ...