Revolta in PNL, dupa refrendumul eșuat. Se cere demisia lui Ludovic Orban

Liderii PNL Adriana Săftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scântei, Mara Calista și Cătălin Predoiu au postat duminică seara, pe Facebook, un mesaj comun împotriva conducerii PNL, despre care spune că dezbină și propune o politică retrogradă. „Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de The post Revoltă în PNL, după refrendumul eșuat. Se cere demisia lui Ludovic Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.