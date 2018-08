Revoltator! Caravana Unirii, plecata de la Iasi, a fost intoarsa din drum la frontiera cu Republica Moldova! Autoritatile nu ofera nicio explicatie

Caravana Unirii blocata in vama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autobuzele Companiei de Transport Public - CTP Iasi, ce compun Caravana Unirii, ar fi trebuit sa intre astazi in Republica Moldova pentru a ajunge la Chisinau, insa autoritatile de pe partea cealalta a Prutului le-au intors din drum fara sa ofere vreo explicatie. Cele trei autobuze personalizate in culorile drapelului national au strabatut deja peste 1.300 de kilometri prin tara, in peste o luna de la momentul lansarii ce a avut loc la inceputul lunii iulie. Citeste si: Marsul Centenarului a fost blocat de autoritatile din Republica Moldova! Cetatenii romani au fost separati de moldoveni Reamintim ca romanii nu sunt lasati sa treaca prin frontiera cu Republica Moldova ...