Revoltator! I-au taiat indemnizatia celui mai bun sportiv din Romania! Mesajul lui Marian Dragulescu: "Ma antrenez pe banii mei!"

Desemnat drept cel mai valoros gimnast roman al anului trecut, Marian Dragulescu ( 37 de ani), multiplu campion mondial si european, se declara total nemultumit de atitudinea pe care actuala conducerea a Federatiei Romane de Gimnastica o are fata de el. Aflat la pregatire in Ungaria, unde a ales sa se antreneze pana in luna aprilie alaturi de tehnicianul Stefan Gall, cu care el a obtinut parte din marile sale succes ca sportiv la nivel mondial, Marian Dragulescu a explicat in exclusivitate pentru site-ul telekomsport.ro de ce in clipa de fata relatia dintre el si conducerea forului federal nu este deloc una buna. "Anul trecut eu mi-am indeplinit obiectivele ca sportiv. A fost si motivul pentru care ...